Koulibaly: «Barcellona? Non voglio mentire, al momento non so niente»

«Non ho parlato con nessuno, ora vado in vacanza. Al mio ritorno in Europa vedremo, ma vorrei conoscere la situazione molto velocemente»

Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita valida per la qualficazioni alla Coppa d’Africa giocata (e vinta) dal suo Senegal contro la nazionale del Ruanda. I media gli hanno chiesto del calciomercato, del suo futuro, e in particolare dell’interesse del Barcellona. In settimana, riferiva ieri la Gazzetta dello Sport, è previsto un vertice tra De Laurentiis e il suo agente Ramadani. Di seguito le sue dichiarazioni così come riportate da Tuttomercatoweb.