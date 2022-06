Gazzetta: in settimana vertice tra Adl e l’agente di Koulibaly

Fali Ramadani parlerà con il presidente per capire se è possibile trovare un’intesa sul rinnovo, altrimenti o sarà ceduto o resterà a scadenza

In settimana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, incontrerà l’agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, per capire che margini ci sono per andare avanti insieme. La Gazzetta dello Sport scrive:

“In questi giorni il procuratore Fali Ramadani sentirà De Laurentiis. Le soluzioni possibili sono tre per Kalidou: resta ma senza rinnovare e va via a parametro zero fra un anno; il suo agente porta un’offerta intorno ai 40 milioni e il Napoli lo cede; accetta la proposta di rinnovo del club che dovrebbe essere di altri 4 anni a circa 4 milioni di euro netti più bonus”.