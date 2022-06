Insigne: «Ho scelto Toronto per i miei figli, spero che qui avranno un grande futuro»

Dobbiamo subito dire che la prima impressione è che Toronto abbia fatto e possa fare molto bene a Insigne. Lo abbiamo visto sorridente il pomeriggio della presentazione a Little Italy, sereno di una serenità mai vista prima. Alleggerito. E le prime parole ufficiale – ieri la presentazione – confermano questa impressione. Insigne ha rilasciato dichiarazioni di buon senso, ha spiegato che ha scelto Toronto per il futuro dei suoi figli. È impossibile dargli torto.

Ovviamente il tutto è stato condito dalle classiche frasi di rito, voglio vincere e bla bla bla. Ha detto che non si sente vecchio.

“Ho 31 anni, non sono vecchio, potevo ancora stare in Europa ma mia moglie e miei figli vengono prima di tutto. In molti pensano che sono venuto per l’aspetto economico, ma ho fatto questa scelta per loro. Ho dato tanto al Napoli, ho perso trofei che fanno male, volevo una nuova sfida. Non sono d’accordo che qui non è il vero calcio, sono venuto per dare una mano alla società di vincere un trofeo. Voglio essere il primo giocatore italiano a raggiungere questo obiettivo”.