Il Telegraph: il Psg vuole Mourinho, Campos sta lavorando per portarlo a Parigi

La notizia che mette in allarme la Roma. Lui e Campos sono molto legati e i qatarini lo avrebbero individuato come uomo decisivo per la Champions

Il Telegraph lancia la bomba: il Paris Saint-Germain vuole Mourinho per la successione a Pochettino che viene dato in uscita anche se ha un contratto per un altro anno.

Il quotidiano inglese scrive che il Psg ha corteggiato Zidane che però non sembra propenso ad accettare, vuole la panchina della Francia.

Allora è tornato in pole position Mourinho fortemente caldeggiato dal portoghese Luis Campos che è succeduto a Leonardo ed è il nuovo uomo forte del club.

Scrive il Telegraph:

Campos ha lavorato a stretto contatto con Mourinho al Real Madrid e i due sono rimasti amici. Mourinho ha raccomandato il suo collega portoghese al Manchester United come direttore sportivo quando allenava lì. Si è parlato anche del ricongiungimento di Campos con Mourinho al Tottenham dove José è subentrato a Pochettino nel novembre 2019.

Per il quotidiano

l’interesse del Psg per Mourinho va ben oltre il suo rapporto con Campos. I proprietari qatarini ragionano sul fatto che Mourinho è stato il primo allenatore a vincere tutti e tre i trofei.

Il Telegraph scrive che

Mourinho è molto popolare a Roma. La Conference League è stata il primo trofeo del club negli ultimi quattordici anni e ha già promesso di rimanere per la prossima stagione.

Gli altri nomi sono quelli di Galtier (ex Lille e Nizza) e Marcelo Gallardo del River Plate.