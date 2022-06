Il Telegraph e il pacco Pépé: per l’Arsenal una scommessa perduta da 175 milioni di sterline

Il mancato acquisto del Napoli. Tre anni dopo, all’Arsenal è stato un fallimento. Ha uno stipendio troppo alto, il club non riesce a sbarazzarsene

Ricordate Nicolas Pépé e soprattutto i suoi agenti che arrivarono a Dimaro con le mozzarelle. Era l’estate del 2019. Poi, l’attaccante ivoriano finì all’Arsenal. Oggi, tre anni dopo, il bilancio dell’operazione è fallimentare. Il Telegraph scrive di scommessa perduta da 175 milioni di sterline.

Fu l’ultimo dei tre acquisti più pubblicizzati: Aubameyang, Lacazette e lui definito il più deludente di tutti. Furono sbandierati come gli acquisti record del 2017, 2018 e 2019.

Parlando nei corridoi del Camp Nou di Barcellona, dopo un’amichevole pre-stagione in agosto 2019, il difensore dell’Arsenal Nacho Monreal ha riassunto l’eccitazione della squadra dopo l’arrivo di Nicolas Pepe al club.

Pepe arrivò dal Lille per una cifra record di 72 milioni di sterline. Il Telegraph ricorda le parole di Nacho Monreal in occasione di un’amichevole al Camp Nou:

«Siamo così fortunati ad avere questi giocatori. Stiamo parlando di alcuni dei migliori in questo momento».

Tre anni, due manager (tra cui, ad interim, Freddie Ljungberg) e una pandemia più tardi, il grande esperimento da 175 milioni di sterline è andato in frantumi.

Aubameyang è andato al Barcellona, Lacazette è diretto al Lione dopo la scadenza del suo contratto. Solo Pépé rimane un giocatore dell’Arsenal, non dovrebbe rimanerlo per molto tempo ancora. Ha cambiato il suo agente il mese scorso e sta cercando un nuovo club. Non gioca titolare dallo scorso dicembre.