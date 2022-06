«Il Newcastle un po’ meglio del Milan»: Botman smonta la propaganda italiana

Le dichiarazioni del difensore ex Lille al De Telegraaph. «Volevo venire già a gennaio, sogno la Premier League da tutta la vita»

Sono bastate due parole di Sven Botman al De Telegraaph per smontare quasi sei mesi di propaganda dei giornali italiani. Il centrale ex Lille, in Italia, così come Renato Sanches, è dipinto come promesso sposo del Milan dai tempi del mercato invernale; i rossoneri, sin dall’infortunio di Kjaer, cercano una pedina d’assoluta affidabilità per puntellare un reparto indubbiamente corto. Una necessità che l’imminente addio di Romagnoli rende ancora più attuale.

Ebbene, il Milan è in tutt’altre faccende affaccendato, visto che Maldini ancora non ha firmato. E Botman ha chiarito che ai rossoneri ha sempre preferito il Newcastle: «Certo, anche il Milan mi aveva dato delle buone sensazioni – ha detto – ma il Newcastle di più. Mi è sembrato un po’ meglio». Ovviamente il punto non sono i rossoneri in sé, ma il nostro campionato. Che non interessa a nessuno.

«Si può dire che sogno di giocare in Premier da una vita, da tutta la vita. Il fatto di giocare in Premier League e l’ambizioso progetto del Newcastle sono stati aspetti davvero decisivi per prendere una decisione»

Una decisione che – aggiunge Botman stesso – avrebbe voluto prendere già a gennaio.

«Volevo venire al Newcastle già a gennaio, pensavo al fatto che treni come questi, grandi opportunità come queste, passano una sola volta. Il Lille volle tenermi e restare non fu una punizione. Dovevamo giocare col Chelsea in Champions e alla fine penso che sia giusto così: ho detto addio al mio vecchio club nel modo corretto»