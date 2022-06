Il Messaggero: Mancini vorrebbe scappare dalla Nazionale e salire sul tram Psg

Il Messaggero sbatte Mancini in prima pagina: “Ora Mancini è tentato di lasciare la panchina L’Italia è all’anno zero”. Tutto parte dalla frase del Ct dopo la scoppola subita dall’Argentina (3-0):

Scrive il quotidiano:

Mancini, a vederlo mercoledì sera in panchina (…) ha dato l’impressione di essere ancora perplesso. Non sembra più quello di quattro anni fa. Lo sguardo perso nel vuoto, spettatore quanto i suoi giocatori davanti all’Argentina. Scena muta. (…) Non c’è stata partita.

Mancio è di nuovo indeciso sul suo futuro azzurro. L’involuzione della Nazionale lo spaventa: 3 sconfitte nelle ultime 7 gare, le stesse delle precedenti 42 partite di questa gestione. (…) Ecco perché lui si guarda attorno, sapendo che il campionato italiano gli offre poco per ricostruire il gruppo azzurro: il Psg, ad esempio, cerca il sostituto di Pochettino che ancora non è stato salutato. Il club parigino aspetta Zidane, valuta Thiago Motta e non scarta Roberto. Che a metà giugno, dopo la quarta partita di Nations League contro la Germania a Moenchengladbach, potrebbe dare sua la disponibilità. Ribaltone complicato: il ct è prigioniero del suo lungo contratto che scade nel 2026.