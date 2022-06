Il CorSport e la comunicazione di Adl: retorica e provocazione a prescindere allontanano i tifosi

Gli acquisti sul mercato del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono oscurati dalla mancanza di feeling del presidente con i tifosi, causata da una comunicazione che non riesce ad arrivare al loro cuore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli ha già speso circa 40 milioni sul mercato, ha una squadra quasi completa, avrebbe bisogno di poco altro ancora

“sicuramente della magia di un’atmosfera che è stata spazzata via con l’uso inappropriato della retorica e dell’affabulazione, con una ricerca che è divenuta allergizzante della provocazione a prescindere, con un (dis)interesse a temi portanti, da utilizzare con sensibilità come collanti tra due mondi che non potranno mai essere convergenti ma che adesso hanno scoperto di ritrovarsi – e in maniera anche evidente – ideologicamente litigiosi, irragionevolmente spaccati all’interno dello stesso clima affettivo. Forse l’anno zero ha bisogno delle parole mai dette”.