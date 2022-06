Il Corriere di Verona: L’Hellas cederà certamente Simeone e Barak, il Napoli interessato a entrambi

L’edizione odierna del Corriere di Verona dedica un titolo all’interesse del Napoli per due calciatori del Verona, Simeone e Barak. Le cessioni del Cholito e del centrocampista ceco – scrive il giornale – sono da considerarsi certe. L’unico incedibile dei «tre moschettieri» è Gianluca Caprari, nonostante l’interesse del Monza e della Fiorentina.

Il Cholito ha molto mercato.

Anche il Napoli entra nell’asta per Giovanni Simeone. Il Cholito, riscattato dal Verona (10.5 milioni di euro il costo per rilevarne il cartellino dal Cagliari), è un obiettivo di molti club, sia in Italia che all’estero. A lui ha pensato la Juventus per dare a Dusan Vlahovic un cambio ideale, su Simeone c’è sempre la Lazio. Ora si è fatto avanti il Napoli, che vuole allargare le scelte per l’attacco. Per Giovanni ci sono anche, in Spagna, Valencia, Siviglia e Villarreal, e in Inghilterra l’Arsenal e il Newcastle. La quotazione di Simeone è di 20 milioni.