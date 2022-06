Gli affari d’oro di Mendes: con le cessioni di Vieira e Vitinha guadagna 13,5 milioni

I due giocatori del Porto ceduti ad Arsenal e Psg. Ha diritto a una commissione del 50% per le cifre superiori ai 30 milioni. E non va dimenticatp Darwin Nunez

Comincia bene l’estate di Jorge Mendes il re dei procuratori. Come scrive So Foot, ogni volta che suona il telefonino è una commissione che arriva.

Il giornale francese scrive delle cessioni di due giocatori del Porto: Fábio Vieira all’Arsenal (40 milioni di euro) e la probabile partenza di Vitinha al Psg (40 milioni di euro) porteranno nelle casse dell’agenzia GestiFute 13,5 milioni di euro.

Il quotidiano portoghese A Bola scrive che Mendes riceve una commissione del 50% per gli importi superiori ai 30 milioni di euro. Poiché Vieira è stato venduto per 40 milioni, Mendes riceverà cinque milioni di euro che è la metà dei dieci milioni di euro sopra la soglia dei 30 milioni. Per Vitinha ci sono anche altri bonus e Mendes dovrebbe incassare 8.5 milioni di euro.

So Foot ricorda che Mendes non è tornato a mani vuote dopo il trasferimento di Darwin Núñez a Liverpool.