Gianni Cavina: «Paolo Villaggio un uomo cattivo. Abatantuono? Un sopravvalutato, uno fortunato»

Sul Fatto quotidiano intervista postuma all’attore scomparso un paio di mesi fa: «Mentre giravamo “Regalo di Natale” non credevamo neanche un po’ a un capolavoro»

Il Fatto quotidiano pubblica un’intervista postuma a Gianni Cavina attore italiano scomparso un paio di mesi fa. È noto al grande pubblico per il film “Regalo di Natale” di Pupi Avati ma è stato un ottimo attore teatrale. Ecco uno scorcio dell’intervista concessa poco prima di morire.

Paolo Villaggio.

Lasciamo perdere, un uomo molto egoista, cattivo: in quei giorni, sul set, nevicava, un freddo clamoroso, eppure non consentiva a nessuno di entrare nella sua roulotte per bere almeno un caffè.