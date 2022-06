Gazzetta: il Napoli spera di definire la trattativa per Ostigard entro fine giugno

Il Brighton chiede 6 milioni più bonus, Giuntoli offre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto. L’obiettivo è averlo a Dimaro

Il Napoli continua a lavorare per portare in squadra Leo Ostigard. Il club, scrive la Gazzetta dello Sport, spera di chiudere la trattativa per fine giugno, in modo da averlo a disposizione per il ritiro estivo.

“Ora il direttore sportivo Giuntoli sta cercando di smussare la differenza richiesta dal Brighton: 6 milioni più bonus. Il Napoli offre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto. In casa azzurra sperano di definire entro il mese la trattativa così che Osimhen possa unirsi alla sua nuova squadra già a inizio ritiro in Val di Sole, a Dimaro, dall’8 luglio”.

Per il Napoli sarà il quarto centrale difensivo. Il club spera di farlo allenare al fianco di Koulibaly, in modo da farlo crescere adeguatamente. Se invece il senegalese dovesse andar via, scatterebbe il piano B.

“Se invece Koulibaly in estate porterà una proposta interessante e sarà ceduto, ecco che in casa Napoli scatterà il piano B per sostituire il centrale con un pari ruolo esperto a livello internazionale. In questo senso i profili identificati sono quelli dell’argentino Marcos Senesi, 25 anni, difensore del Feyenoord e già nel giro della nazionale argentina. De Laurentiis e i suoi collaboratori lo seguono già da un anno e mezzo ritenendolo l’ideale sostituto del senegalese”.

Sull’argentino, però, c’è anche la Roma, oltre ad altri club europei. Oltre a lui, il Napoli segue il coreano del Fenerbahce, Min-Jae Kim, valutato tra i 15 e i 20 milioni. In alternativa, c’è Nicolò Casale, cresciuto nel Verona.