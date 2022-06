Gazzetta: il Milan offre 25 milioni più Saelemaekers per Zaniolo, la Roma dice no

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan ha offerto alla Roma 25 milioni più Saelemaekers per Zaniolo, ma il club giallorosso ha rifiutato.

“nelle ultime settimane c’è stato un primo contatto indiretto. Come sempre accade in questi casi sono gli intermediari a fare da ambasciatori tra le parti e a Trigoria è stata sussurrata un’idea: inserire il centrocampista esterno Alexis Saelemaekers nell’affare, in modo da far scendere l’entità della contropartita economica (il Milan è disposto ad arrivare a 30 milioni). La prima risposta è stata negativa, visto che Mourinho ha bisogno di giocatori con caratteristiche differenti. Tuttavia questo approccio è la conferma di come il dialogo sia, sì, solo l’inizio ma è significativo che sia partito”.