Gazzetta: il Barcellona vuole Fabian, gli agenti provano a portare al Napoli un’offerta per liberarlo  

Il club blaugrana ha bisogno di sostituire de Jong in partenza. L’operazione potrebbe richiedere più di 15 giorni per concludersi

Il futuro di Fabian Ruiz potrebbe essere in Spagna. Il centrocampista spagnolo piace al Barcellona, che vorrebbe utilizzarlo per sostituire de Jong che è in partenza. Gli agenti di Fabian provano in tutti i modi a portare al Napoli un’offerta che convinca De Laurentiis a liberarlo, ma ci potrebbero volere più dei 15 giorni chiesti per una risposta alla proposta di rinnovo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Gli agenti dello spagnolo stanno facendo di tutto per portare al Napoli un’offerta che convinca De Laurentiis a cederlo subito, senza bracci di ferro visto che il contratto è in scadenza nel 2023. Il Barcellona, nonostante abbia una nidiata cresciuta nella cantera di centrocampisti di assoluto livello internazionale – come Pedri (2002) e Gavi (2004) -, vorrebbe l’andaluso che andrebbe a sostituire l’olandese Frenkie de Jong, in partenza. Operazioni che hanno bisogno di tempo e per questo ci sarà da attendere. Forse anche oltre i quindici giorni richiesti a De Laurentiis dagli agenti, che devono rispondere anche a una proposta di prolungamento di un paio d’anni offerta al rialzo sull’ingaggio dal Napoli, con una clausola rescissoria relativamente bassa per consentire di poter andare via senza grandi problemi. La speranza è che presto questa situazione trovi uno sbocco e non si vada al braccio di ferro, visto che i precedenti sui giocatori in scadenza che rifiutano l’offerta del club azzurro non sono proprio positivi. Arek Milik rimase fermo dall’estate 2020 a gennaio 2021, messo fuori rosa, prima poi di accettare il trasferimento al Marsiglia”.