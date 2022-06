Gazzetta: i rinnovi in sospeso preoccupano Spalletti sulla competitività futura del Napoli

Al momento le possibilità che Ospina e Mertens possano rinnovare sono basse. E anche per Koulibaly non è mai entrata nel vivo una vera e propria trattativa

«Vado in vacanza tranquillo». È la sana bugia detta lunedì scorso da Luciano Spalletti per dimostrare fiducia nell’operato del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis”.

Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Se è vero che dalla fine della stagione il Napoli ha già definito operazioni importanti, investendo 40 milioni tra cartellini e ingaggi (Kvaratskhelia, Olivera, il riscatto di Anguissa), è altrettanto vero che sul fronte rinnovi non si muove nulla.

Spalletti ha chiesto la conferma di Koulibaly, Mertens e Ospina, ma, scrive la rosea,

“al momento le possibilità che il portiere e l’attaccante, entrambi in scadenza, possano rinnovare appaiono abbastanza basse. E anche sul fronte Koulibaly non ci pare sia mai entrata nel vivo una vera e propria trattativa per prolungare il contratto del senegalese, che rischia di andare a scadenza fra un anno, pur restando in azzurro. O peggio ancora – vista dall’allenatore – che gli agenti portino a De Laurentiis una proposta economicamente convincente per la cessione del campione d’Africa”.