Galliani: «Ero Brad Pitt, mi chiamavano tutti. Poi, chiuso col Milan, il telefono non squillava più»

Ampia intervista del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ad Adriano Galliani ora di nuovo in Serie A col Monza. Zazzaroni gli chiede di una sua frase rivolta a Iervolino in Lega Serie A

Gli ha detto che nel calcio i soldi non si investono: si spendono.

Del Monza in Serie A dice:

E poi:

«Quante cose ho capito… Il 13 aprile del 2017 finisce la mia avventura al Milan e il telefonino si trasforma nello specchio di un mondo, di un modo. Adriano Galliani, che fino a quel momento era alto, bello e con gli occhi azzurri – ha presente Brad Pitt? – diventa improvvisamente, e rapidamente, Calimero. La frequenza delle chiamate si riduce in modo esponenziale, riprende soltanto il 28 settembre 2018 quando Silvio Berlusconi acquista il Monza. Cento telefonate in C, 200 in B, qualcuna in più nella stagione in cui sfioriamo la serie A».