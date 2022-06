El Pais: il Psg ha comunicato a Neymar che non lo vuole più (su suggerimento di Mbappè)

Il club ha informato il padre del brasiliano che cerca una via di uscita anche in prestito e che è disposto a pagare al club di destinazione una parte dello stipendio

Secondo quanto scrive El Pais, il Psg ha comunicato a Neymar che non lo vuole più.

“La settimana scorsa un rappresentante del club parigino ha contattato il padre del giocatore per informarlo che vogliono trovare una via d’uscita per lui”.

Il quotidiano spagnolo parla di una fonte molto vicina al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi che lo conferma.

El Pais continua:

Ora il Psg cerca un acquirente che si faccia carico del giocatore, un’operazione che sembra impossibile, per cui “l’opzione più realistica è quella di effettuare un prestito”.

Compagnia che, domiciliata a San Paolo, è sponsorizzata, tra le altre, da Qatar Airways.

E Neymar? Si dice, continua El Pais, che il brasiliano abbia confidato ai suoi collaboratori di “sentirsi umiliato” e che spera di avere l’opportunità di giocare per un grande club per dimostrare ai dirigenti del Psg che si sbagliano.

Una fonte vicina al Psg dichiara:

“A Neymar non piace allenarsi. Ha giocato con tre o quattro chili in più per anni, ma in gara è stato l’attaccante più onesto della squadra, quello che ha corso di più per attaccare e per difendere”.