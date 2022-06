È ufficiale la clamorosa rottura tra la Salernitana e Sabatini. E ora è in dubbio anche Nicola

«L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali»

È un comunicato ufficiale diffuso dalla Salernitana a confermare l’indiscrezione circolata questa mattina sul divorzio tra il presidente Iervolino e il ds Sabatini, tra gli artefici della miracolosa salvezza dei granata. Che, a questo punto, non è bastata a salvaguardare un rapporto professionale «di lusso» per una piazza come Salerno.

🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 2, 2022

Gli screzi – aveva fatto sapere La Città – sarebbero nati rispetto alla stipula dei contratti di alcuni calciatori e, in particolar modo, sulle cifre da corrispondere agli agenti per le commissioni. Il presidente granata, del resto, fin dal suo arrivo nel mondo del calcio si è autodefinito rivoluzionario ed intenzionato a limitare fortemente l’impatto che l’operato degli agenti può avere sul budget messo a disposizione per il calciomercato.

Pare inoltre che Sabatini – lo riporta Tmw – «non avrebbe gradito che alcuni professionisti non ufficialmente nell’organigramma della Salernitana abbiano spesso rilasciato dichiarazioni in cui parlavano di mercato, senza dimenticare il botta e risposta a distanza con il patron rispetto alla vicenda Cavani».

A questo punto non è escluso un divorzio anche con il tecnico Nicola e col centrale difensivo Federico Fazio, fortemente legati a Sabatini.