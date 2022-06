Domani è 30 giugno e Maldini non ha firmato. Il Corsera: “situazione surreale”

A un giorno dal 30 giugno, scadenza dei contratti di Paolo Maldini e Ricky Massara, cominciano a scricchiolare le certezze dei media mainstream italiani. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera:

A 24 ore dalla scadenza del contratto, Paolo Maldini e Ricky Massara ancora non hanno posto le firme per il rinnovo. La situazione è, eufemisticamente parlando, surreale: vero è che la scorsa settimana hanno ricevuto le bozze dell’accordo ma i contatti con la società per giungere a un’intesa definitiva non hanno ancora prodotto la fumata bianca tra le parti.