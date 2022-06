Demiral torna sul groppone della Juve: l’Atalanta non lo riscatta, i bianconeri perdono venti milioni

Alla base della decisione la mancata qualificazione alle coppe europee e il poco feeling con Gasp. Il turco ha già rifiutato un’offerta del Newcastle

Era una decisione che era nell’aria da qualche giorno e che alla fine è arrivata: l’Atalanta ha scelto di non riscattare Merih Demiral. Forse, oltre alla mancata qualificazione dei bergamaschi alle coppe europee, anche a causa di un feeling mai decollato con Gasperini, che nell’ultima parte dello scorso campionato l’ha spesso relegato in panchina.

Il turco torna dunque alla Juve, che de facto perde ben venti milioni di euro che probabilmente credeva di avere già in tasca. È un bagno economico imprevisto, che ora costringerà i bianconeri a correre ai ripari. Certo, alla Juve – soprattutto dopo l’addio di Chiellini – potrebbe perfino far comodo un difensore in più e Demiral, che con Pirlo era riuscito a ritagliarsi il suo spazio, sarà certamente valutato da Allegri e il suo staff. C’è un però: l’allenatore di Livorno lo ritenne, già nella scorsa stagione, non all’altezza. Tanto da avallarne la cessione all’Atalanta.

Per Demiral si profila quindi un’altra destinazione. Il turco, riporta Tmw, ha una richiesta del Newcastle che ha tutta l’intenzione di rifiutare, in quanto non convinto dal progetto milionario dei Magpies. La Juventus, dal canto suo, ha intenzione di incassare con Demiral almeno i venti milioni di euro che avrebbe dovuto pagare l’Atalanta.