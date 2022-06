Dall’Arabia: Ospina sarà un nuovo giocatore dell’AlNasr

Arriva una nuova indiscrezione sul futuro di David Ospina. Il portiere del Napoli non ha mai risposto all’offerta di rinnovo del presidente De Laurentiis, ora, su Twitter, il giornalista esperto di calciomercato Rudy Galletti scrive che Ospina ha deciso di accettare l’offerta dell’AlNasr, club di Dubai che gioca nella UAE Arabian Gulf League, la massima serie emiratina. I colloqui sarebbero in corso da gennaio, ora la trattativa sarebbe arrivata in porto.

“E’ FATTA: David Ospina sarà un nuovo giocatore dell’AlNasr. Il portiere – che non rinnoverà con il Napoli – ha deciso di accettare la proposta del club. Come riportato in esclusiva, i colloqui tra le parti sono in corso da gennaio. Detto, fatto!”

🚨✅ DONE DEAL: David #Ospina will be a new #AlNasr player. The 🇨🇴 goalkeeper – who won’t reniew with #Napoli – has decided to accept the proposal of the 🇸🇦 club. 🤝

📌 As reported in exclusive, the talks between the parties have been going on since January. Said, done! 🐓⚽ https://t.co/3HXlfWwH3b pic.twitter.com/CHC0Sdpgix

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 26, 2022