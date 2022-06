CorSport: la Lazio smentisce di essere sulle tracce di Mertens

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Lazio smentisce di essere interessata a Mertens come vice di Immobile.

“La Lazio smentisce di essere sulle tracce di Mertens, sembra di rivivere la suggestione Insigne dell’estate scorsa. L’intenzione del club è ripartire da Cabral, non è chiaro se acquistandolo a cifre diverse (circa 4-5 milioni) rispetto a quelle previste dal riscatto o chiedendo un nuovo prestito a luglio. Sarri, a sorpresa, da quanto era filtrato nei giorni scorsi, aveva dato l’assenso alla conferma dell’attaccante dello Sporting Lisbona. Anche a quella di Kamenovic (utilizzato più da centrale che da esterno). Cabral resta in pole, non è ancora da escludere una soluzione diversa. Cabral o non Cabral, l’intenzione è acquistare un’ala under 25 che si adatti da vice Immobile, unico intestatario del ruolo”.