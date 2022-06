CorSport: il mercato della Roma non decolla, Tiago Pinto potrebbe diventare un capro espiatorio

Il Corriere dello Sport dedica un pezzo alla posizione abbastanza scomoda di Tiago Pinto, general manager della Roma. Si trova a metà tra due linee diverse: quella dei Friedkin, che vogliono un “rafforzamento morigerato” e quella di Mourinho, “che punta ad alzare di un paio di categorie il livello tecnico”.

Lo scorso anno, dopo il mercato estivo, si diede 7,5 per le operazioni di mercato. Arrivarono Rui Patricio e Abraham, ma anche “delle costose scommesse”, come Shomurodov e Viña.

“Cosa succederebbe se Tiago Pinto ripetesse un mercato del genere, con investimenti infruttuosi e cessioni morbide? Risposta ovvia: scontenterebbe sia i Friedkin, sia Mourinho, per non parlare dei tifosi. E magari rischierebbe la poltrona in quanto capro espiatorio”.

Tutto questo, continua il quotidiano sportivo, Tiago Pinto lo sa bene.

“Tutto questo lui lo sa. E soffre l’accerchiamento. Ritiene che non gli siano riconosciuti i meriti e che invece vengano sempre rimarcati i suoi errori. In sintesi: quando la Roma vince è per l’effetto Mourinho, viceversa la colpa è di chi non ha creato una squadra all’altezza. Ha sempre specificato di non smaniare per il successo personale ma nelle conversazioni informali sottolinea che Mourinho sia arrivato alla Roma su suo input. Dimenticando, forse, che poche settimane prima aveva affermato davanti a parecchi giornalisti di non voler assumere Sergio Conceiçao come successore di Fonseca perché allenatore accentratore, polemico, mediatico. Conceiçao”.