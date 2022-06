CorSport: i match analyst della Roma studiano Mertens per capire se ne valga la pena

I match analyst della Roma studiano Mertens al microscopio. Mourinho non è convinto dell’affare, per l’età del belga e dunque lo staff giallorosso esamina i dati del suo rendimento al dettaglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Lo studiano, lo esaminano. Non perché debbano conoscerlo meglio, ci mancherebbe. Ma vogliono studiarne nel dettaglio il rendimento, tra video e cifre, per capire se a 35 anni possa ancora garantire un plusvalore in termini di qualità. La Roma sta pensando seriamente a Dries Mertens, che da svincolato rappresenta una grande occasione di mercato. E per questo gli specialisti del settore, i match-analyst del club, sono al lavoro per fornire un report dettagliato a Mourinho e alla dirigenza”.