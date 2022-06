Corsport: Fabian rifiuta il rinnovo, rischia di andar via a zero nel 2023 (come Koulibaly)

Ha detto no all’offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni

Il Napoli rischia di perdere anche Fabian Ruiz a zero. Così come Koulibaly. Lo scrive il Corriere dello Sport:

È già accaduto per Insigne, Ospina, Mertens, Ghoulam e Malcuit: il Napoli, in ansia per il caso Koulibaly, alle prese con un altro giocatore che in questo momento dovebbe cominciare la nuova stagione con un contratto in scadenza

Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. (…) L’offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni è stata declinata. E ciò significa che il destino del giocatore andaluso rientra ora nella stessa categoria di Koulibaly (e di Ounas): se non arriverà un accordo differente o magari un’offerta ritenuta congrua per la cessione, comincerà la stagione a scadenza.