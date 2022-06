CorSport: Dybala, Morata, De Ligt, alla Juventus c’è solo gente che vuole andare

La Juventus ha perso appeal: ora sono più i calciatori che vogliono andare via che quelli che arrivano. Lo scrive, sul Corriere dello Sport, Roberto Perrone.

“Al Grand Hotel Juventus, per ora c’è solo la gente che va (o che vuole andare) e non gente che viene. Dopo Paulo Dybala, lasciato al suo destino, dopo Alvaro Morata, per cui c’è affetto e stima, ma non il desiderio di spendere certe cifre, ecco Matthijs De Ligt, il difensore più costoso del calcio italiano, intenzionato a cambiare aria. Sì, è vero che il mercato in uscita è molto importante per rimettere a posto i conti e rientrare nei parametri Uefa, ma l’andamento della campagna di rafforzamento bianconera non è lento, è statico. Magari tra qualche giorno o qualche settimana si accenderà improvvisamente, ma un aspetto, purtroppo non solo di questa ultima estate, lo possiamo evidenziare: Madama non ha più il tocco magico degli inizi, non ha più quella gestione vincente del mercato, sintesi perfetta di fantasia, capacità tecnica, estro manageriale. Inseguire le nostalgie di Di Maria e le voglia di rivalsa di Pogba non è la strada giusta, non è la strada del passato a cui far riferimento”.