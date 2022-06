Corsport: a Dybala non bastano i 7 milioni (con bonus) dell’Inter

La trattativa è tutt’altro che conclusa. L’argentino non ha dimenticato la vecchia offerta della Juve (8+2) e si aspetta un rilancio di Marotta

Dybala all’Inter, è tutt’altro che fatta. Ne scrive il Corriere dello Sport che aggiunge: sullo sfondo c’è anche l’Atletico Madrid.

La soluzione Inter ha i suoi vantaggi, ma anche alcuni aspetti non del tutto positivi. Il nodo principale è proprio quello economico. Alla Juventus, infatti, Dybala aveva un ingaggio da 7,5 milioni di euro. E, lo scorso autunno, gli era stato prospettato un rinnovo a 8 più 2 di bonus. Quell’offerta è poi decaduta, ma non è stata dimenticata. Tanto più che la differenza rispetto alla proposta nerazzurra – 5,5 milioni di base fissa per arrivare a 7 con i premi – è significativa. Accettare su queste basi, insomma, avrebbe il sapore amaro dello smacco. Ecco perché il clan di Dybala si aspetta un aggiornamento da parte di Marotta e Ausilio. Poco conta che si tratti di un mini-rilancio, di una ricalibrazione dei bonus, oppure di un premio alla firma.