Chiacchio: «Il Napoli non rischia nulla a livello sportivo, c’è già una sentenza definitiva»

L’avvocato esperto di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli commentando l’iscrizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel registro degli indagati della Procura di Napoli per falso in bilancio.

“C’è stato già un processo in due gradi sulle plusvalenze in cui il Napoli e De Laurentiis sono stati prosciolti a livello sportivo. Penso che dal punto di vista sportivo il Napoli non rischi nulla a meno che non siano emersi nuovi particolari. Ribadisco che il Napoli non rischia proprio nulla per queste tematiche per le quali è stato rinviato a giudizio De Laurentiis. C’è una sentenza definitiva del tribunale sportivo e se le accuse sono le stesse i tifosi possono restare tranquilli”.