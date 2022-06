«Che casino», «affogata nel gulash»: Inghilterra umiliata come l’Italia, tutti contro Southgate

Lo 0-4 dall’Ungheria è un “dramma” in preparazione del Mondiale: i tifosi hanno lasciato le tribune già sullo 0-2

“England goulashed”. L’Inghilterra è finita nel gulash ungherese, è affondato in una zuppa. L’immaginifico titolo del Daily Mail sul 4-0 subito dalla nazionale inglese rende benissimo l’indignazione in patria per la disfatta. Perché non c’è solo il 2-5 italiano a tenere banco, nello stanco calcio internazionale di fine stagione.

“Che casino”, attacca il pezzo del Guardian. “Gareth Southgate sapeva di aver bisogno di una vittoria per riportare un po’ di calma dopo un inizio molto poco convincente di questa avventura in Nations League, che aveva portato due punti nei primi tre pareggi e un gol. Quello che ha ottenuto l’allenatore dell’Inghilterra è stato un nuovo e tortuoso minimo storico: la sconfitta più pesante dei suoi quasi sei anni di mandato in Inghilterra, la peggiore sconfitta interna della nazione dal 1928 e un ammutinamento tra il pubblico di casa qui a Molineux”.

Il Guardian scrive di “mancanza di ispirazione”, di “tifosi che lasciavano le tribune già al 2-0 ungherese”, di “fischi che risuonano”, di “umiliazione completa pure per le sostituzioni”.

Il Telegraph sottolinea i cori contro Southgate: “Non sai cosa stai facendo”, e “verrai licenziato domattina”, descrivendo una squadra “caotica, disorganizzata, arruffata e senza forma”.

Il ct “era immobile nella sua area tecnica. A fine partita è sceso in campo e – coraggiosamente o stupidamente – ha applaudito il pubblico”.