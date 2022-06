Casemiro: «Ancelotti merita tutte le cose belle che gli accadono. È un esempio in tutto»

Intervista a As. Si commuove quando parla del trio con Modric e Kroos: «Florentino ci chiama I Tre Tenori. Ci siamo guadagnati il diritto di essere ricordati per molti anni…»

L’edizione odierna del giornale spagnolo As lo presenta innanzitutto come un uomo appagato. Non potrebbe essere altrimenti dopo la quinta Champions League in bacheca, almeno la quarta da protagonista. A lui, Carvajal, Benzema, Nacho, Modric, Isco, Bale, Cristiano e Marcelo ne mancherebbe una per raggiungere il leggendario record di Gento. Stiamo parlando di Casemiro, mediano brasiliano del Real Madrid. Ha rilasciato una lunga intervista agli spagnoli.

«Questa squadra è da film. Vincere cinque Champions League negli ultimi otto anni si può definire in un solo modo: fare la storia. La 14esima, poi, sarà ricordata a vita. La Coppa dei Campioni più bella da raccontare: il Real Madrid non muore mai, non puoi mai considerarlo morto. È questo «scudo» che ti porta a fare l’impossibile»

Lo fece esordire Mourinho. Ancelotti, all’inizio, fu onesto con lui, quando scelse di mandarlo in prestito al Porto. Non avrebbe avuto spazio. Oggi i due si adorano. «Ancelotti è un esempio in tutto. Tutte le cose belle che gli accadono – dichiara Casemiro – le merita. Ha una passione infinita per il Real Madrid». Quando parla del «trio delle meraviglie» formato con Modric e Kroos si emoziona.

«Florentino ci chiama ‘I Tre Tenori‘. Kroos, Modric e io ci siamo guadagnati il ​​diritto di essere ricordati per molti anni»