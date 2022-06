Calciomercato.it: Østigård al Napoli per 4 milioni di euro

Informa Marco Giordano. La cifra è bassa perché il contratto del norvegese col Brighton scade nel 2023. Contratto di 4 o 5 anni a poco meno di un milione l’anno per il difensore

Il Napoli continua a muoversi con netto anticipo sul mercato. Intanto, andato via Insigne, è arrivato Kvaratskheila. Poi, al posto di Ghoulam, è stato ufficializzato l’acquisto di Mathias Olivera. Per sostituire Axel Tuanzebe, che era arrivato a gennaio in prestito per mettere una toppa alla partenza di Manolas, il Napoli ha scelto Leo Skiri Østigård, difensore classe 99′ di proprietà del Brighton che ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Genoa, con Blessin. Il norvegese ha ben figurato e ha attirato su di sé le sirene del Napoli.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it in un articolo a firma Marco Giordano, il direttore sportivo Giuntoli ha trovato l’accordo con la squadra inglese per assicurarsi le prestazioni del difensore, che completa – per ora – il pacchetto di centrali a disposizione di Spalletti. La società di De Laurentiis – fa sapere Giordano – verserà nelle casse del Brighton una cifra vicina ai 4 milioni di euro, particolarmente bassa visto il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023.

Anche col calciatore non ci sono problemi. Calciomercato.it fa sapere che andrà a percepire sugli 800mila euro a stagione per 4-5 anni.