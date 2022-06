Bruno Pizzul: «Nando Martellini non era un grande appassionato di calcio»

Bruno Pizzul. Il Giornale intervista il telecronista Rai che fece parte della spedizione a Spagna 82 mondiale vinto dall’Italia. Il telecronista delle partite di quella Nazionale era Nando Martellini.

E i giocatori?

Nando Martellini, chiuse col famoso urlo “Campioni del mondo!”. Come si era preparato?

«Nando non era un grande appassionato di calcio. Era un gentleman, con me amabile. Attento alla preparazione, alla dizione, ma non sbavava per il pallone. Quel giorno era tranquillo, sentiva un po’ di pizzicorino. Poi ci fu il coinvolgimento emotivo e l’urlo lo legò all’impresa».