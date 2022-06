As: il Bayern vuole Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski

Il portoghese vuole lasciare il Manchester United e il Bayern pensa a lui per sostituire l’eventuale partenza del polacco per il Barcellona

Secondo quanto riporta As, il Bayern sta pensando a Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski, qualora partisse per trasferirsi al Barcellona. Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e la sua prossima destinazione potrebbe essere Monaco.

“Di fronte all’irrefrenabile desiderio di Lewandowski di lasciare il Bayern, il club tedesco ha intenzione di colmare il gap del polacco con il cinque volte Pallone d’Oro, in quello che sarebbe uno degli acquisti più importanti della sua storia”. “L’ambiente del fuoriclasse portoghese è già consapevole dell’interesse del Bayern e vede l’operazione con occhi buoni. Gli arrivi di Haaland e Darwin Núñez rispettivamente al Manchester City e al Liverpool, e la passività con cui lo United ha iniziato il mercato, hanno fatto perdere a Cristiano la speranza di poter qualificarsi per i titoli la prossima stagione con il suo club attuale”.

Il Bayern gli assicura di lottare per la Bundesliga e di essere uno dei candidati per vincere la Champions League.