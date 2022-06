Aborto, Coco Gauff non ci sta: «È una decisione pericolosa, esorto tutti a far sentire la propria voce»

La 18enne star del tennis statunitense in prima linea per i diritti civili. «Sono molto delusa e sono preoccupata per il futuro. Non dobbiamo mollare»

Non ci è voluto molto tempo perché la nuova stellina del tennis statunitense, Coco Gauff, diciott’anni compiuti a marzo, si facesse conoscere dentro al campo – visto che è unanimemente considerata l’erede delle sorelle Williams – e fuori dal campo, viste le diverse dichiarazioni di ambito politico che ha rilasciato negli ultimi mesi.

Già qualche settimana fa, infatti, la Gauff espresse a chiare lettere la sua opposizione a un disegno di legge approvato in Florida, suo stato d’origine, che vieta agli studenti di discutere in classe dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere dalle scuole materne alla terza elementare; ieri, ancora, la tennista ha criticato aspramente la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che di fatto rende illegittimo l’aborto. In conferenza stampa, infatti, la numero 12 del mondo non s’è limitata ad esprimere la sua delusione: ha anche chiesto alle persone di scendere in piazza, di alzare la voce contro questa decisione. Le sue parole:

«Ovviamente sono molto delusa e sono preoccupata per il futuro, stiamo tornando indietro di anni. Sono davvero triste se penso alla condizione delle donne, oggi e in futuro. Questa è una decisione pericolosa, che potrebbe innescare anche una sorta di effetto domino nei confronti di altre conquiste nei diritti civili negli Stati Uniti. Ma non dobbiamo mollare e anzi, esorto tutti a far sentire la propria voce: possiamo ancora ottenere il cambiamento, e spero che ciò accada»