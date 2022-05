Vieri: «I fischi ad Agnelli sono senza senso. Cosa gli chiedono di più? Ha preso pure Vlahovic»

Lunga intervista sul campionato italiano, alle battute finali, a Christian Vieri. L’ex centravanti della Nazionale, che s’è inventato il format della “Bobo tv” su Twitch, ha risposto ad alcune domande del Corriere della Sera. Ne riportiamo qualche estratto.

«Finora darei 10 al Milan e 9,5 all’Inter. Uomini copertina Leao e Lautaro. Se l’Inter non vincesse chiaramente ci sarebbe da rosicare, anche pensando alla seconda stella. Però, non parlerei mai di fallimento: ci sono due coppe in più in bacheca, oltretutto strappate alla Juve; il cammino in Champions, poi, è stato importante, impreziosito dalla vittoria di Liverpool. Il Napoli deve mangiarsi le mani. Altre storie vanno raccontate a chi non sa o non capisce di calcio. La Juve una grandissima delusione. Se sei la Juve, uno dei più grandi club del mondo, non puoi presentare uno spettacolo tanto scadente»