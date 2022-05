The Telegraph: Hamilton è impantanato nella mediocrità, prima o poi esploderà

Lewis Hamilton è impantanato nella mediocrità. E’ solo una questione di tempo: prima o poi esploderà. Lo scrive, su The Telegraph, Oliver Brown che descrive il campione di Formula 1 parecchio agitato di fronte al sorpasso del 24enne George Russell, suo compagno di squadra, nell’ultimo Gran Premio.

Mentre lo vedeva avanzare nel suo specchietto retrovisore, per Hamilton è arrivato il momento del pit stop.

E così è stato, infatti. Per Hamilton si tratta del peggior incubo possibile.

“Maggiore è l’ombra proiettata da un compagno di squadra, più fragile tende ad essere il suo temperamento. Quando Bonnington gli ha chiesto se voleva aspettare per mettere gomme fresche, ha risposto, irritato: “Dimmelo tu”. Poi ha solo aggiunto l’impressione di aver incolpato la Mercedes per un serio errore tattico. “Prendi la decisione per me”, si è lamentato. Un’immagine un tempo armoniosa si sta fratturando di giorno in giorno. La teoria è che Russell, scrupolosamente deferente circa il compagno più anziano finora, rappresenta il compagno di squadra perfetto. Ma la forma passata di Hamilton suggerisce che una tale dinamica non può durare a lungo”.