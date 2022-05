Testa a testa milanese per lo scudetto a 180′ dalla fine. Era successo solo altre due volte

Sulla Gazzetta. Per trovare un altro «derby« del genere si deve risalire a più di cinquanta anni fa. Nel 1951 vinse il Milan, nel 1965 ebbe la meglio l’Inter

Il Milan e l’Inter sono due delle squadre più prestigiose della storia del calcio italiano, eppure – come fa notare l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – il testa a testa tutto milanese per aggiudicarsi lo scudetto non si è visto così spesso.

Prima del duello di oggi si contano solo due esempi con Milan e Inter da sole a contendersi il titolo ad appena 180 minuti dalla fine del campionato. E in entrambi i casi si deve risalire a diversi decenni fa. Il primo derby scudetto rossonerazzurro è del 1950-51: l’Inter chiude l’andata al primo posto davanti al Milan ma due domeniche dopo va in scena il sorpasso. I rossoneri mantengono il vantaggio fino al termine: Milan a quota 60, nerazzurri a 59. Un distacco minimo, a cui contribuisce la sconfitta rossonera all’ultima giornata, a scudetto già cucito sul petto. La spunta l’Inter Nel 1964-65 il Milan conquista il titolo di campione d’inverno a +5 sull’Inter seconda in classifica. I nerazzurri si avvicinano portandosi a un solo punto di distanza a quattro giornate dalla fine: alla trentunesima, però, le gerarchie si ribaltano, con l’Inter che sale a 49 punti e il Milan che resta fermo a 48 (i rossoneri vengono battuti 2-0 in casa dalla Roma).