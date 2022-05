Tardelli: “è stata la nostra arroganza e incompetenza ad allontanare Ancelotti dal calcio italiano”

Anche su La Stampa l’argomento è Carlo Ancelotti e il suo allontanamento dal calcio italiano. Ne scrive Marco Tardelli nella sua rubrica:

Una strada (quella di Ancelotti, ndr) dove c’è il divieto d’accesso all’arroganza e alla presunzione, riconoscendo che è la squadra che fa grande un allenatore e non viceversa. Lui è lì per aiutarli a capire, a crescere, a gestire il gruppo e la società. Insomma un vero Capofamiglia. È stata proprio la nostra arroganza, la nostra presunzione e incompetenza ad allontanarlo dal campionato di casa nostra. Un calcio ormai lontano dalle grandi finali internazionali. Un calcio basato su urla ed accuse, su complotti contro uno o l’altro club. Non si vince perché uno è più bravo, ma solo perché l’arbitro o il Var hanno commesso più o meno errori, favorendo una delle due contendenti. Caro Carlo un grosso in bocca al lupo, e perdonali perché non sanno.