Sport: il Barcellona è certo di chiudere per Koulibaly, il Napoli ha bisogno di soldi, accetterebbe 30 milioni

Lo scrive Sport. Il Barcellona è convinto che le probabilità di una firma del difensore del Napoli con il club blaugrana sia più possibile che mai.

“Il contratto scade nel 2023 e il Napoli ha già comunicato all’entourage del difensore che è libero di andar via purché ci sia un’offerta vantaggiosa per tutte le parti. Il Barça sa già che per circa 30 milioni di euro potrebbero acquistarlo e sono entrati nell’offerta anche se ci sono diverse squadre italiane molto interessate a firmarlo. Il Barça ha contattato il Napoli circa due mesi fa per chiedere informazioni sulle condizioni. A quel tempo, il club italiano si rifiutò di negoziare mentre stava cercando di rinnovare con il suo giocatore. Ora gli è già chiaro che l’accordo è impossibile e ascolterà le offerte. Per il Barça, Koulibaly è la priorità assoluta per rafforzare la posizione centrale in quanto è un giocatore con molta esperienza internazionale”.