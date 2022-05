Spalletti: «In alcuni momenti mi è sembrato che la squadra non credesse fino in fondo allo scudetto»

Domani si gioca l’ultima partita di campionato. Il Napoli affronterà lo Spezia in trasferta. Oggi l’allenatore, Luciano Spalletti, ha presentato il match in conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, è tornato anche sul calo della squadra nel momento in cui era in lotta per lo scudetto.

«Se i tifosi sono venuti di più allo stadio è merito della qualità di gioco dei ragazzi e dell’amore della città per il calcio e i colori della sua squadra, perché anche quando restano a casa, poi, stanno male i napoletani, si percepisce benissimo. E’ stato solo un momento dove, per reazione rabbiosa, hanno detto che non venivano, per staccarsi dal troppo amore che li faceva stare male. I calciatori hanno espresso qualità e fatto tanti bellissimi gol. E’ chiaro che poi tutti vorremmo vincere e che la squadra facesse benissimo, ribadisco con chiarezza il rammarico di non aver lottato fino alla fine per il titolo, è una cosa che ci disturba, in alcuni momenti ho tentato il gas a manetta per fare delle iniezioni di autostima e consapevolezza alla squadra perché mi sembrava giusto far così perché vedevo che non ci credevano fino in fondo, per questo forse a volte siamo andati fuori giri, ma tornando indietro lo rifarei. E’ chiaro che tutti vogliamo vincere, ma la partita si gioca su: posso vincere? Bisogna essere tutti molto legati alla costruzione di un modo di fare, di lavorare e di stare insieme che sia corretto ed equilibrato sennò si casca dal letto perché il sogno è più grosso della realtà».