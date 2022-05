Sarri: «Vorrei ripartire da Milinkovic Savic, ma c’è il rischio di un altro anno zero»

«Siamo in mano a una famiglia e non a un fondo di investimento. Una famiglia non si può tritare economicamente per una squadra»

Ieri la Lazio ha pareggiato all’Olimpico contro il Verona (3-3) davanti a 52mila spettatori. La squadra di Sarri si piazza al quinto posto, davanti alla Roma. Nel post partita il tecnico ha commentato il risultato.

«Lo stadio di stasera è tanta roba e deve diventare un obiettivo della squadra. Abbiamo voluto e cercato il risultato e penso che dia grande soddisfazione anche al nostro popolo».

Osservato speciale è stato Milinkovic, che ha ricevuto una standing ovation dal pubblico. Per lui c’era anche uno striscione in Curva Sud: «Un Sms è per sempre». Sarri ha parlato anche di lui.

«Abbiamo tanti giocatori in scadenza e che possono essere persi sul mercato: il rischio di fare un altro anno zero c’è. Sarei felicissimo di ripartire da Sergej».

Ma non dipende dal tecnico.

«Io al massimo posso parlare di questioni tecniche. Siamo tra le pochissime società d’Italia in mano a una famiglia e non a un fondo di investimento. Questa storia mi piace molto, ma una famiglia non si può tritare economicamente per una squadra».

E sui giocatori:

«Glielo dico sempre: siete uno dei gruppi che mi ha fatto incazzare di più, ma che mi ha fatto innamorare maggiormente del mio lavoro».

Sul rinnovo, invece, Sarri resta ancora sul vago.

«Posso prendere qualsiasi tipo di decisione».