Salemme: «La più bella borghesia è quella milanese, è illuminata. A Napoli è feudale»

Il Corriere della Sera intervista Vincenzo Salemme, eccone un breve estratto:

Eduardo com’era?

«Ho recitato in tre sue commedie in tv. Malgrado l’austerità e l’aspetto severo, era un uomo semplice. Nelle pause mi fulminava. Io restavo lì per vedere se mi diceva qualcosa. Voi lo sapete, mi diceva, perché mi viene a vedere tutta questa gente? Aspettano che io muoia. Così possono raccontare: l’ho visto morire. Il teatro è quello, è l’attimo in cui arriva, non è né prima né dopo».