Repubblica: per contratto il Napoli ha le password dei social di Osimhen (guadagna 4 milioni netti)

I soldi, le clausole, l’impegno a non rinnovare il contratto con Nike pena 900mila euro di multa. La prossima stagione guadagnerebbe 4,25 milioni

Repubblica svela il contratto di Osimhen. Guadagna 4 milioni netti, il Napoli ha le password dei suoi social

Consegnereste mai le password dei vostri social network a vostro marito o a vostra moglie? (…) quello che è successo a Victor Osimhen, che nel 2020 s’è legato al Napoli finché social non li separi. Nelle quarantacinque pagine di contratto, c’è anche questo: il centravanti nigeriano, al momento della firma, s’è impegnato a fornire le chiavi d’accesso dei propri profili social, cedendo al club il diritto di accedervi.

Il suo contratto prevede una retribuzione fissa di 4 milioni di euro fino al 30 giugno 2022. Per le prossime due stagioni invece guadagnerà 4,25 milioni netti e 4,5 nell’ultima. In più, al 10 febbraio 2021 ha incassato un corrispettivo una tantum di 672.736 euro.

Osimhen aveva (…) un accordo commerciale con Nike, il fornitore delle sue scarpe, fino al 2023, che di fatto h diritto all’uso della sua immagine per alcune iniziative. Nel contratto col club azzurro, allora, Victor si è dovuto impegnare a non rinnovare con Nike. 8…) Prolungare il contratto con Nike gli costerebbe carissimo: il doppio di quanto ha incassato per cedere i diritti d’immagine, ossia 1,8 milioni lordi (quindi ne dovrebbe 900mila euro).