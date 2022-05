Napoli-Genoa, formazioni / Spalletti conferma Anguissa e Fabian. Mertens e Osimhen in attacco

Scelte piuttosto scontate quelle del tecnico. Tra i pali ci sarà Ospina. Davanti, a dare una mano al belga e al nigeriano, Lozano e Insigne

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto dall’allenatore, Luciano Spalletti, per la penultima partita di campionato contro il Genoa. Sarà l’ultimo match stagionale del Napoli in casa, nello stadio Diego Armando Maradona. Scelte piuttosto scontate. Tra i pali confermato Ospina. In difesa il ruolo di centrali è di Koulibaly e Rrahmani con, ai lati, Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo ancora una volta la scelta ricade su Anguissa e Fabian. Mentre in attacco ci saranno Lozano, Insigne e Mertens con Osimhen.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All: Spalletti.

Genoa: Sirigu, Hefti, Bani, Ostigard, Criscito, Galdames, Badelij, Portanova, Amiri, Gudmundsson, Yeboah. All: Blessin.