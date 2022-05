“Mbappé non andrà al Real Madrid. Florentino Perez ha informato lo spogliatoio”

La notizia arriva da un giornalista molto informato: Guillem Balague. Ha scritto su Twitter che Florentino Perez ha informato lo spogliatoio del Real Madrid che Mbappé resterà al Psg e quindi non andrà al Real Madrid. Salta dunque un affare che era dato per certo da circa un anno.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming

Let’s wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything

— Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022