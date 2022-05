Marca: Il Real Madrid vuole Ospina come secondo di Courtois

Il giornale spagnolo: “Ospina accetterebbe di venire al Real Madrid sapendo che forse ha davanti a sé il portiere più in forma del mondo”

Andriy Lunin ha 23 anni e vuole giocare. Con quel Courtois lì davanti è nera. E quindi è alla ricerca di una squadra che gli garantisca un posto in campo, lontano da Madrid. Il Real cerca così un nuovo secondo per il suo portierone, e l’avrebbe identificato in David Ospina, che di anni ne ha 10 in più, e valgono esperienza e facilità di ingaggio, visto che il colombiano ha il contratto col Napoli che scade il 30 giugno. Se si raggiungesse un accordo – scrive Marca – Ospina formerebbe una coppia esperta con il portiere belga, che verrebbe affiancata da giovani della “cava” come Luis, Toni o Cañizares.

Ospina – scrive il quotidiano spagnolo – è la principale opzione sul tavolo. “Ancelotti conosce perfettamente il colombiano. Lo ha avuto a Napoli”. “Ospina “ha aiutato a mantenere il Napoli in lizza per il campionato fino all’ultimo miglio. L’ex giocatore dell’Arsenal è il titolare della nazionale colombiana e le sue prestazioni continuano ad essere di altissimo livello”.

Come ha appreso Marca, “Ospina accetterebbe di venire al Real Madrid sapendo che forse ha davanti a sé il portiere più in forma del mondo”.