L’Inter perde Perisic a zero: il croato riabbraccia Conte al Tottenham

Informa Fabrizio Romano sul Guardian. Conte resta dopo i colloqui con Paratici, avrà una certa influenza sul mercato. Il croato il primo colpo

Perisic ha deciso di accettare l’offerta del Tottenham. Riabbraccia Conte dopo un anno strepitoso giocato agli ordini di Inzaghi. È stato tra i migliori calciatori nerazzurri, tra gol, assist e giocate determinanti. Con gli Spurs – informa Fabrizio Romano sul Guardian – firmerà un contratto biennale. Decisiva la pressione dell’allenatore salentino, che l’ha chiamato più volte per ribadirgli la stima e l’intenzione di tornare a lavorare assieme.

33 anni, Perisic non era esattamente tra i profili preferiti dal presidente del Tottenham Levy, che tendenzialmente preferisce ingaggiare calciatori di prospettiva. Ma Conte, dopo aver assicurato alla squadra londinese il ritorno in Champions e dopo aver accettato di restare dopo un incontro con Paritic, ha ottenuto il lasciapassare dei dirigenti per concludere la trattativa.

Conte si riprende Perisic, dunque. L’Inter l’aveva in qualche modo già sostituito a gennaio con l’ingaggio di Gosens. Da valutare, in virtù del fortemente interessamento del Tottenham, anche la posizione di Bastoni, che pure ha lavorato con il tecnico leccese all’Inter.