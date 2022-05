L’Equipe: tra i nomi indicati dal Psg per sostituire Pochettino c’è quello di Thiago Motta

In lista anche Löw, Martinez e Galtier. Ma con Campos come nuovo ds attenzione anche a Sergio Conceiçao e Ruben Amorim

Sarà Campos a sostituire Leonardo (esonerato dopo il rinnovo di Mbappè) come direttore sportivo del Psg. A lui spetterà un ruolo di primo piano nella scelta del nuovo allenatore, che dovrà guidare la squadra al posto di Pochettino. L’Equipe scrive che la proprietà del club ha stilato un elenco di nomi, ma non ha ancora incontrato nessuno dei papabili. Tra questi, anche Thiago Motta, allenatore dello Spezia. Ieri il tecnico, dopo il match con il Napoli, ha glissato sulle domande in merito.

“Questa lista, come indicato sabato sera, include profili molto diversi come Joachim Löw (62 anni), Roberto Martinez (65 anni) o Thiago Motta (39 anni). Nonostante l’agitazione intorno al suo caso, le fonti intervistate respingono l’ipotesi di Zinedine Zidane. Il profilo sperato sarebbe quello di un tecnico piuttosto giovane che potesse dare uno sguardo nuovo a questo spogliatoio esigente. Il simpatico Christophe Galtier fa parte, come rivelato sabato, delle piste a cui sta pensando il Psg. La sua vicinanza a Campos dai loro tempi a Lille è evidente. Dalla sua parte, tuttavia, è stato indicato ieri che non ha avuto contatti diretti con Parigi”.

Non sarebbe emerso il nome di un favorito, scrive il quotidiano francese.

“Forse bisogna esaminare la sfera di influenza del portoghese. Sergio Conceiçao (47) potrebbe soddisfare i criteri. L’allenatore del Porto, passato per il Nantes, ha la dimensione del Psg? La sua natura esplosiva può essere un freno. Infine, l’ospite a sorpresa potrebbe essere Ruben Amorim, l’attuale allenatore dello Sporting Portugal (37 anni). Nel mercato europeo, la sua valutazione non è insignificante”.