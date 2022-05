Thiago Motta: «Lavorare con questo gruppo è stato un privilegio. Psg? A fine stagione le voci sono normali»

A Dazn: «Non poter fare mercato è stato uno stimolo in più. La forza del gruppo ci ha aiutati. E’ una soddisfazione enorme restare in Serie A con loro»

L’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata contro il Napoli.

«Ho avuto il privilegio di lavorare con questo gruppo e finire la stagione nel miglior modo possibile, è una festa per tutti, meritata».

Lo Spezia non ha potuto fare mercato

«E’ stato uno stimolo in più, sapevamo che sarebbe stata così e la forza del gruppo, i ragazzi che anche nei momenti meno belli della stagione si sono sempre aiutati l’uno con l’altro ci hanno aiutati, è una soddisfazione enorme restare in Serie A con loro, la partita di oggi è un dettaglio, che dà ancora più valore a quanto fatto in stagione. Devo ringraziare questo gruppo perché è enorme».

Dicono che è vicino al Psg

«A fine stagione è normale, le voci circolano. Sono molto felice di quanto fatto quest’anno, voglio prendere qualche giorno per stare con la mia famiglia e le mie due bambine, che oggi compiono 10 anni, è da due mesi che non le vedo. Per me avere la famiglia lontana non è stato semplice, è stato uno stimolo in più. Poi avremo tempo di parlare».

Vedrà le partite delle 18?

«Abbiamo la festa della società, a cui parteciperemo. Vengo perché i miei ragazzi contano tantissimo e voglio sempre stare con loro, oggi è un momento speciale, per noi, i tifosi, per tutto quello che abbiamo fatto in stagione, non credo che vedrà le partite delle 18»

La chiamata del Psg non è arrivata ancora?

«Oggi devo chiamare le mie bambine, tutto il resto passa in secondo piano».