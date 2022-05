L’Agcom verso l’apertura di un procedimento sanzionatorio contro Dazn sugli ascolti della Serie A

Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, l’Agcom starebbe per aprire una procedura sanzionatoria contro Dazn per la rilevazione degli ascolti, che non è in linea con il rispetto della delibera dei mesi scorsi (la 18/22/CONS del 20 gennaio). Secondo Agcom i dati di ascolto di questa stagione, raccolti da Dazn con Nielsen, sono sovrastimati.

“a quanto risulta al Sole 24 Ore, è stato deciso di avviare un procedimento per approfondire le condotte della piattaforma sul tema della misurazione degli ascolti dei match di Serie A. Si tratterebbe di un procedimento sanzionatorio che dovrebbe vedere la luce in settimana”.

“Quale il nocciolo della questione? Per tutta la stagione c’è stato un grande divario fra i dati comunicati da Auditel (relativi a smart Tv) e quelli di Dazn (censuari e relativi a tutti i device), ma autoprodotti ed elaborati da Nielsen. Questione non da poco, da cui dipende anche la ripartizione (8%) degli introiti da diritti Tv per i club. La delibera ha così deciso che per la stagione che va a concludersi farà fede il dato certificato Auditel. Per le prossime due stagioni l’Autorità, pur non facendo il nome di Auditel, ha stabilito che a certificare il dato dovrà essere un Jic (organismo con tutte le componenti del mercato) «in grado di produrre un dato univoco, trasparente e certificato di total audience». Serviranno perciò ascolti non solo di Tv. A fine marzo Auditel ha rilasciato il primo dato unico di “Total audience”,

con all’interno tutti i device connessi. La delibera 18/22 stabiliva che «la società Dazn comunica all’Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in esecuzione di quanto prescritto». Quanto comunicato non avrebbe convinto del tutto. Da qui l’avvio dell’approfondimento”.